Мэрия Еревана на следующей неделе объявит конкурс на приобретение 100 новых автобусов

На следующей неделе мэрия Еревана объявит конкурс на покупку 100 новых автобусов.

Как передает «Арменпресс», об этом в ходе очередного заседания Совета старейшин Еревана сказал вице-мэр Еревана Айк Саркисян, отвечая на вопрос руководителя фракции “Луйс” в Совете старейшин Еревана Давида Хажакяна о том, почему не было выполнено обещание, согласно которому до конца февраля 2020 года должны были быть приобретены 100 новых автобусов.

“Должен был быть объявлен конкурс, чего не было сделано. Покупка пока не сделана, и в связи с этим мэрия не представила какого-либо объяснения”, - отметил Хажакян и попросил вице-мэра представить некоторые подробности относительно процесса внедрения новой транспортной системы.

Вице-мэр подчеркнул, что конкурс не был объявлен исходя из технических обстоятельств.

“По техническим причинам у нас не было возможности принимать экспертов в Ереване. 18 марта мы провели обсуждение с нашими коллегами-специалистами, которые рассматривают технические характеристики, и в конце следующей недели будет объявлен конкурс”, - сказал Саркисян.