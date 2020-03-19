Бизнес получит беспроцентные кредиты: премьер-министр представил инструменты содействия

На заседании правительства премьер-министр Никол Пашинян коснулся мероприятий по предложению бизнесу кризисных кредитных портфелей. “50% финансирования кредитов будут осуществлять коммерческие банки и кредитные организации, 50% будет финансировать правительство. Правительство выделит беспроцентные кредиты, кредиты банков также будет субсидировать правительство. То есть, хозяйствующий субъект получит кредитные средства за 0%. Эти средства могут быть использованы для следующих целей.

Для выплаты заработной платы сотрудников и выплаты налогов по ним. Мы предлагаем каждому сотруднику помощь в размере 500 тысяч драмов в месяц, не более чем на 3 месяца. То есть, если у хозяйствующих субъектов есть трудности с выплатой зарплат, мы говорим, что дадим деньги, вы заплатите, потом вернете часть банку без процентов.

Второе направление - закупка или импорт сырья в случае, если весь объем сырья должен быть использован для получения готовой продукции в Армении, и кредитор управляет необходимыми производственными мощностями.

В-третьих, импорт приборов и оборудования, в том числе сельскохозяйственной продукции, в том случае, когда данные устройства и оборудование должны быть использованы для организации производства и расширения производства в Армении.

В-четвертых - осуществление расходов электроэнергии, воды и газа, но при каждой услуге не более чем на 5 млн драмов в месяц и не более чем на 3 месяца.

Пятое - при импорте продуктов питания компаниями, занимающимися торговлей, когда приобретенное или импортированное питание должно быть реализовано в Армении.

Шестое - закупка или импорт сырья, семян, саженцев или продуктов сельскохозяйственного назначения в том случае, когда весь этот объем должен быть использован в Армении”, - сказал премьер-министр.

Как передает «Арменпресс», говоря об основных требованиях к этим кредитам, премьер-министр сказал, что кредит должен быть в драмах, часть, предоставляемая банком, может быть в иностранной валюте. “Срок будет до 24 месяцев. Максимальная сумма кредита - 500 млн драмов. Кредитные средства можно использовать только безналичными и банковскими переводами. Максимальный интегральный процент - 0-6% в год.

Со стороны правительства софинансирование предлагается в следующем размере: в случае зарплаты - до 50%, сырья - 40%, оборудования - 25%, коммунальных расходов - 45%, продовольствия - 30%, сельского хозяйства - 35%”, - сказал Пашинян, добавив, что это предложение в ближайшие день, два пройдут общественное обсуждение и когда будут готовы, правительство утвердит их.