Ильхам Алиев принижает заслуги своего отца - Гейдара Алиева

Президент Азербайджана Ильхам Алиев на днях заявил в парламенте, что Азербайджан за 16 лет сумел в 3,4 раза увеличить экономические показатели и снизить уровень бедности, которая до этого составляла 50 %.

Отметим, что уровень жизни основной массы населения в годы правления Гейдара Алиева продолжал оставаться низким: в Азербайджане при Алиеве-старшем сохранялись такие проблемы, как коррупция, "теневой" рынок, инфляция и неразвитость рынка труда. При Алиеве-младшем, тем не менее был достигнут значительный "прогресс": были доведены до совершенства коррупционные схемы, методы грабежа бюджета и иных госсредств, "теневая" экономика поднялась до невообразимых высот.

Поколение людей, которым за 70, прекрасно помнят разговоры, циркулировав­шие в Баку в те времена, связанные со здоровьем мальчика, сына тогдашнего 1-го секретаря Азербайджанской ССР Гейдара Алиева − Ильхама. Говорили, что у мальчика психическое расстройство, называемое "биполярное расстройство". Тогда Ильхама Алиева лечили в Москве, а также возили лечить в Болгарию. Кстати, психические растройства той или иной степени часто наблюдаются у диктаторов. Именно его наличием некоторые из старшего поколения объясняют частые перепады настроения Алиева и неспособность довести до конца начатые реформы по улучшению жизни в стране.

Эксперты говорят о том, что сейчас реально за чертой бедности в стране может быть довольно большой процент населения и истинные показатели искусственно занижены. О значительном уровне бедности сообщает также Всемирный банк, свиде­тельствуя о том, что уровень бедности в Азербайджане в несколько раз превышает официальные правительственные данные. Количество бедных в стране не убывает, их можно встретить буквально везде. Вопрос здесь не в том, что падают реальные доходы населения, а в том, что увеличивается дисбаланс между богатыми и бедными слоями населения.

Проводимая Алиевым политика вынудила сотни тысяч соотечественников уехать не от хорошей жизни зарубеж. Только в одной Москве и Московской области насчитывается более миллиона азербайджанцев. Алиева также обвиняют в непомер­ных расходах на содержании армии, гибели сотен солдат и офицеров в мирное время, позорной "икорной дипломатии", оффшорных скандалах, отсутствии свободы слова, свободы прессы и прозрачности выборов, дискриминации и ущемлении прав национальных меньшинств, уходе из страны более 120 тысяч образованных граждан и нежелании последних возвращаться обратно. Поэтому, сказанное Алиевым об улуч­шении уровня жизни населения вряд ли кажется реальным.

Однако, примечательно то, что Алиев пытался возвеличить "успехи", достигну­тые в годы собственного руководства, не осознавая, что тем самым он в истории Азербайджана принижает роль своего отца − Гейдара Алиева, правившего страной до него более 10 лет.