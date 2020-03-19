В Ухани впервые не зафиксированы новые случаи заражения коронавирусом

В китайском городе Ухань, являющемся центром китайской провинции Хубэй и эпицентром инфекции, названной пандемией, впервые с момента вспышки коронавируса 18 марта не было зафиксировано новых случаев заражения. Как передает «Арменпресс», здравоохранительная комиссия китайской провинции Хубэй сообщает, что число смертей в провинции увеличилось на 8, число инфицированных коронавирусом в Ухани - 50 000, в провинции Хубэй - 67 800.

Всего в провинции Хубэй 18 марта было выписано 795 человек, в результате число госпитализированных сократилось до 66 636 человек, в том числе 1 809 – в тяжелом состоянии, 465 - в крайне тяжелом состоянии.

Вспышка нового коронавируса COVID 19 в Ухани впервые была зафиксирована в конце декабря 2019 года и с тех пор распространилась в 166 странах мира.