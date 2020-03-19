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Из повестки заседания Совета старейшин Еревана были сняты несрочные вопросы

Из повестки заседания Совета старейшин Еревана были сняты несрочные вопросы

12:31, 19 Մարտ, 2020

Совет старейшин Еревана для предотвращения распространения коронавируса и сведения к минимуму встречи и контакты  46 голосами “за” снял с повестки дня 9 включенных в список вопросов.

Как передает «Арменпресс», решение было принято на 2-ом заседании 4-ой сессии Совета старейшин Еревана.

46 голосами “за” с повестки дня сняты вопросы о присвоении парку имени Леонида Енгибаряна, о согласии на установление памятника Махатме Ганди, об установлении льгот на налог на имущество ОО “Союз художников Армении”, “Союз слепых и глухих”, “Союз журналистов” и ряд других вопросов.

Мэр Еревана Айк Марутян отметил, что эти вопросы будут включены в повестку следующего заседания.


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БелТА


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