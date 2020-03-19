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Консульский отдел посольства Армении в Казахстане будет работать в дистанционном режиме

Консульский отдел посольства Армении в Казахстане будет работать в дистанционном режиме

Работа консульского отдела посольства Армении в Казахстане временно будет осуществляться только по телефону и электронной почте по адресу: [email protected]

Как сообщили «Арменпресс» в посольстве Армении в Казахстане, представленные изменения направлены на охрану здоровья граждан и будут действовать до нового уведомления.

В посольстве Республики Армения действует круглосуточная горячая линия по номеру телефона: +7 778 229 1881, который доступен также и в приложении WhatsApp.

В целях предотвращения распространения коронавируса с 16 марта по 15 апреля на территории Республики Казахстан введено чрезвычайное положение, с 19 марта в городе Нур-Султан объявлен карантин.


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