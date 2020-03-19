Время в Ереване: 11:07:36,   19 Март

Член Совета старейшин Еревана Арусяк Арутюнян представила заявление об отставке

Член Совета старейшин Еревана Арусяк Арутюнян представила заявление об отставке

Член Совета старейшин Еревана, избранная по избирательному списку блока партий “Мой шаг”  Арусяк Арутюнян представила заявление об отказе от членства Совета старейшин Еревана.

Как передает «Арменпресс», об этом на 2-ом заседании 4-ой сессии Совета старейшин Еревана заявил мэр Еревана Айк Марутян.

“Согласно протоколу Центральной избирательной комиссии от 24 февраля 2020 года мандат члена, избранного из избирательного списка блока партий “Мой шаг” и досрочно прекратившего полномочия, был выдан следующему кандидату в избирательном списке блока партий “Мой шаг” Рипсиме Унанян”, - представил Марутян.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен


RSS x
БелТА


https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1
Tokyo 2020
youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации