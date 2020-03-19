Член Совета старейшин Еревана Арусяк Арутюнян представила заявление об отставке

Член Совета старейшин Еревана, избранная по избирательному списку блока партий “Мой шаг” Арусяк Арутюнян представила заявление об отказе от членства Совета старейшин Еревана.

Как передает «Арменпресс», об этом на 2-ом заседании 4-ой сессии Совета старейшин Еревана заявил мэр Еревана Айк Марутян.

“Согласно протоколу Центральной избирательной комиссии от 24 февраля 2020 года мандат члена, избранного из избирательного списка блока партий “Мой шаг” и досрочно прекратившего полномочия, был выдан следующему кандидату в избирательном списке блока партий “Мой шаг” Рипсиме Унанян”, - представил Марутян.