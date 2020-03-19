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Мандат члена Совета старейшин Генрика Артеняна передан Павлу Саркисяну

Мандат члена Совета старейшин Генрика Артеняна передан Павлу Саркисяну

Мандат досрочно прекратившего свои полномочия члена Совета старейшин Еревана от блока партий “Мой шаг” Генрика Артеняна был передан следующему кандидату в избирательном списке блока партий “Мой шаг” Павлу Саркисяну.

Как передает «Арменпресс», об этом на 2-ом заседании 4-ой сессии Совета старейшин Еревана заявил мэр Еревана Айк Марутян.

“Мандат досрочно прекратившего полномочия члена Совета старейшин Еревана от блока партий “Мой шаг” Генрика Артеняна передан следующему кандидату в избирательном списке блока партий “Мой шаг” Павлу Саркисяну. Приветствуем Вас, господин Саркисян, думаю, ереванцы еще будут иметь возможность увидеть Вас без маски, чтобы лучше узнать”, - отметил Марутян.


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БелТА


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