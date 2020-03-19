Мандат члена Совета старейшин Генрика Артеняна передан Павлу Саркисяну

Мандат досрочно прекратившего свои полномочия члена Совета старейшин Еревана от блока партий “Мой шаг” Генрика Артеняна был передан следующему кандидату в избирательном списке блока партий “Мой шаг” Павлу Саркисяну.

Как передает «Арменпресс», об этом на 2-ом заседании 4-ой сессии Совета старейшин Еревана заявил мэр Еревана Айк Марутян.

“Мандат досрочно прекратившего полномочия члена Совета старейшин Еревана от блока партий “Мой шаг” Генрика Артеняна передан следующему кандидату в избирательном списке блока партий “Мой шаг” Павлу Саркисяну. Приветствуем Вас, господин Саркисян, думаю, ереванцы еще будут иметь возможность увидеть Вас без маски, чтобы лучше узнать”, - отметил Марутян.