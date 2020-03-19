Айк Марутян призвал членов Совета старейшин Еревана проявлять высокую социальную ответственность

Перед началом 2-го заседания 4-ой сессии Совета старейшин Еревана мэр Еревана Айк Марутян призвал членов Совета старейшин во время чрезвычайного положения, установленного для предотвращения распространения коронавируса, проявлять высокую социальную ответственность.

Как передает «Арменпресс», Марутян отметил, что темпы завершения распространения коронавируса зависят от всех.

“Прошу всех, чтобы каждый в меру своих сил способствовал улучшению ситуации. Все, что требуется от государства, общин, мэрии Еревана - делается. Без участия каждого человека, естественно, у нас не будет результатов. Прошу всех, чтобы в общественных местах, в магазинах, в городском транспорте носили бы маски”, - отметил мэр Еревана.

Правительство Армении объявило чрезвычайное положение. Чрезвычайное положение действует на всей территории Республики Армения с 18:00 16 марта 2020 г. по 09:00 14 апреля 2020 г.

Первый случай коронавируса в Армении был зафиксирован 1 марта. Гражданин приехал в Армению из Ирана. Он уже выздоровел и выписан из больницы.