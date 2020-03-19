Прокуратура направила в полицию сообщение племянника эчмиадзинской женщины

11:31, 19 Մարտ, 2020

Прокуратура сообщение племянника зараженной коронавирусом эчмиадзинской женщины о незаконном приобретении и распространении сведений о личной или семейной жизни направила в уголовную полицию.

Об этом «Арменпресс» сообщила начальник отдела по связям с общественностью Генпрокуратуры Армении Аревик Хачатрян.

Ранее адвокат Гоар Ованнисян на своей странице в Facebook сообщила, что племянник зараженной коронавирусом эчмиадзинской женщины 17 марта представил в Генеральную прокуратуру Армении сообщение о незаконном приобретении сведений о личной или семейной жизни для публикации без их согласия в СМИ, оскорблений в соцсетях, распространения списка зараженных пациентов и фотографий.