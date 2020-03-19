ОБСЕ временно прекращает мониторинг на линии соприкосновения: Каспршик

Личный представитель Действующего председателя ОБСЕ посол Анджей Каспршик сообщил, что, учитывая ситуацию, сложившуюся в связи с эпидемией коронавируса, они временно прекращают мониторинг на линии соприкосновения вооруженных сил Нагорного Карабаха и Азербайджана. Об этом «Арменпресс» сообщили в пресс-службе ОБСЕ. “Ситуация, сложившаяся в связи с распространением нового коронавируса COVID-19, привела к закрытию международных границ во всем регионе, ограничениям в путешествиях для международного и местного персонала, а также к применению ограничений личных встреч во избежание и для снижения риска заражения. С учетом вышеизложенного, и после консультаций со сторонами, мониторинги будут прекращены до тех пор, пока эти ограничения не будут отменены”, - сообщил Каспршик. Он заверил, что в то же время он продолжает общение с соответствующими военными властями.