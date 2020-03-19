Совет старейшин Еревана созвал заседание: прямое включение

Совет старейшин Еревана созвал 2-е заседание 4-ой сессии. Как передает «Арменпресс», в повестке дня 20 вопросов.

Совет старейшин Еревана должен принять решение об утверждении отчета об исполнении бюджета Еревана на 2019 год. В повестку дня включены также и вопросы, касающиеся присвоения скверу имя Леонида Енгибаряна, согласия на установление памятника Махатме Ганди, установления льгот на налоги на имущество для общественных организаций Союза журналистов Армении, Союза слепых и глухих.