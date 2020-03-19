МТУИ призывает отправлять заявления, жалобы и предложения в электронном виде

В связи со сложившейся в Республике Армения эпидемиологической ситуацией Министерство территориального управления и инфраструктур временно приостанавливает прием граждан.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства территориального управления и инфраструктур Армении, до урегулирования ситуации прекращается также и прием заявлений, писем и предложений в бумажном варианте.

“Пожалуйста, присылайте ваши заявления, жалобы и предложения на адрес официальной электронной почты: [email protected]am или единой платформы электронных запросов: https://e-request.am/hy/.

По вопросам можно обращаться во все рабочие дни, с 9:00 до 18:00, позвонив на горячую линию -010 511 379.