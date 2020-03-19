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В Ереване прозвучали выстрелы: погиб один человек

В Ереване прозвучали выстрелы: погиб один человек

Возле одной из квартир дома на ул. Екмаляна 1/1 в Ереване прозвучали выстрелы, один человек погиб.

В беседе с «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью Полиции Армении сообщили, что сигнал поступил около 05:20 утра.

"”Утром, около  05:20 в полицию поступило сообщение о том, что в одной из квартир дома на ул. Екмаляна 1/1 слышны звуки выстрелов. Других подробностей на данный момент нет”, - отметили в полиции.

По факту происшествия звонок поступил и в центр оперативного управления “911” МЧС Армении.

“Мы также получили сигнал тревоги, на место выехала группа психологического содействия СС МЧС Армении. Они оказали психологическую помощь членам семьи, родным убитого”, - сказал пресс-секретарь МЧС Армении Эдмон Заргарян.


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