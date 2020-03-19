Команда школьников Армении на V Кавказской математической олимпиаде завоевала 4 медали

На V Кавказской математической олимпиаде, прошедшей с 13 по 18 марта 2020 г. в городе Майкоп Российской Федерации, 4 ученика 9-го класса физико-математической специальной школы им. А. Шагиняна завоевали 4 бронзовые медали. Об этом «Арменпресс» сообщили в Министерстве образования, науки, культуры и спорта Армении.

Примечательно, что все ученики: Степан Геворкян, Вячеслав Петросян, Айк Хачатрян и Марк Мовсисян впервые участвовали и в юношеской лиге и в международной олимпиаде. Руководил командой учитель математики физико-математической школы Сурен Григорян. Участвуя в олимпиаде ученики имели возможность побывать на различных образовательных и культурных мероприятиях, слушать лекции известных математиков и посетить достопримечательности. Отметим, что в олимпиаде принимали участие около 200 учеников из 14 южных регионов РФ и 10 других государств, в том числе из Беларуси, Болгарии, Казахстана, Абхазии, Азербайджана, Люксембурга, Узбекистана, Таджикистана и Турции. Оргкомитет V Кавказской математической олимпиады передал министру образования и науки Армении благодарственное письмо за успешное участие армянских школьников.