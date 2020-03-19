Из-за пандемии коронавируса прекращены все теннисные турниры ATP и WTA

Все теннисные турниры ATP и WTA приостановлены из-за пандемии коронавируса.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщают организаторы турниров. Еще в марте и ATP, и WTA приостановили турниры на шесть недель. Однако сейчас турниры приостановлены до июня. Все последующие турниры будут проводиться по ранее запланированному графику.

Вспышка нового коронавируса COVID 19 впервые была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе центрального Китая - 12-миллионной Ухани. Всемирная организация здравоохранения охарактеризовала ее пандемией. Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 207 тысяч человек.

Число подтвержденных случаев заболевания коронавирусной болезнью в Армении достигло 115. Один пациент уже выздоровел и выписан из больницы.