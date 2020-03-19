Число подтвержденных случаев коронавируса в Армении достигло 115

По состоянию на 09:00 19 марта в результате тестирования на коронавирусную болезнь COVID-19 подтверждено еще 5 случаев.

Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе Министерства здравоохранения Армении, состояние здоровья всех пациентов врачи оценивают как удовлетворительное.

“Общим счетом на данный момент зафиксировано 115 случаев. Есть 1 выздоровевший. Данные эпидемиологического анализа показывают, что 99 случаев связаны с двумя первичными случаями.

Министерство здравоохранения вновь призывает:

Оставайтесь дома

Ограничьте контакты

Соблюдайте личную гигиену

Часто мойте руки с мылом продолжительностью не менее 20 секунд, особенно перед приемом пищи и входя в дом

По возможности сократите пользование общественным транспортом

При контактах сохраняйте расстояние не менее 1 метра

При наличии симптомов гриппа не занимайтесь самолечением, сообщите врачу

Если вы вернулись из страны с напряженной эпидемиологической ситуацией, самоизолируйтесь на 14 дней, связавшись с врачом поликлиники

Регулярно измеряйте температуру, сообщая о результатах врачу

Не впадайте в панику и следуйте советам своего врача.

Напомним, что в Министерстве здравоохранения Армении действует круглосуточная горячая линия по номеру 8003 и телефон Центра оперативных звонков - 060 838 300.