Число подтвержденных случаев коронавируса в Армении достигло 115
По состоянию на 09:00 19 марта в результате тестирования на коронавирусную болезнь COVID-19 подтверждено еще 5 случаев.
Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе Министерства здравоохранения Армении, состояние здоровья всех пациентов врачи оценивают как удовлетворительное.
“Общим счетом на данный момент зафиксировано 115 случаев. Есть 1 выздоровевший. Данные эпидемиологического анализа показывают, что 99 случаев связаны с двумя первичными случаями.
Министерство здравоохранения вновь призывает:
Оставайтесь дома
Ограничьте контакты
Соблюдайте личную гигиену
Часто мойте руки с мылом продолжительностью не менее 20 секунд, особенно перед приемом пищи и входя в дом
По возможности сократите пользование общественным транспортом
При контактах сохраняйте расстояние не менее 1 метра
При наличии симптомов гриппа не занимайтесь самолечением, сообщите врачу
Если вы вернулись из страны с напряженной эпидемиологической ситуацией, самоизолируйтесь на 14 дней, связавшись с врачом поликлиники
Регулярно измеряйте температуру, сообщая о результатах врачу
Не впадайте в панику и следуйте советам своего врача.
Напомним, что в Министерстве здравоохранения Армении действует круглосуточная горячая линия по номеру 8003 и телефон Центра оперативных звонков - 060 838 300.
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