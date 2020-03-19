Арсен Торосян поблагодарил врачей, работающих рядом с людьми, находящимися в карантине

Министр здравоохранения Арсен Торосян поблагодарил врачей, находящихся в эти дни рядом с людьми, находящимися в карантине. Как передает «Арменпресс», министр выразил им благодарность на своей странице в Facebook.

“Хочу выразить особую благодарность всем организаторам вынужденного “отдыха” наших граждан во главе с моим заместителем Шаваршем Григоряном, которые в эти дни были командированы по разным направлениям: Давиду Карапетяну - директору ЗАО “Центр психического здоровья” на Севане, Ованнесу Зограбяну - директор ЗАО “Центр производства радиоизотопов”, Геворгу Симоняну - директору ЗАО “Национальный центр ожогов” и всем остальным”, - отметил министр.

Правительство Армении приняло решение об объявлении чрезвычайного положения. Решение было принято на заседании правительства 16 марта с учетом распространения в мире и в Армении коронавируса COVID-19 и того факта, что оно Всемирной организацией здравоохранения было названо пандемией.

“На всей территории Республики Армения с 18:30 16 марта 2020 г. по 17:00 14 апреля 2020 г. объявлено чрезвычайное положение”, - говорится в решении правительства.