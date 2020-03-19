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Призыв врачей больницы “Норк”: “Мы остались работать ради Вас, Вы оставайтесь дома ради нас”

Призыв врачей больницы “Норк”: “Мы остались работать ради Вас, Вы оставайтесь дома ради нас”

Врачи инфекционной клинической больницы “Норк” выступили с призывом. Как передает «Арменпресс», на странице социальной сети Facebook больницы опубликованы фотографии врачей, которые призывают жителей оставаться дома.

“Мы остались работать ради Вас, Вы оставайтесь дома ради нас. Будьте здоровы. С любовью, КБ “Норк” ”, - говорится в призыве врачей.

Правительство Армении приняло решение об объявлении чрезвычайного положения. Решение было принято на заседании правительства 16 марта с учетом распространения в мире и в Армении коронавируса COVID-19 и того факта, что оно Всемирной организацией здравоохранения было названо пандемией.

“На всей территории Республики Армения с 18:30 16 марта 2020 г. по 17:00 14 апреля 2020 г. объявлено чрезвычайное положение”, - говорится в решении правительства.


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