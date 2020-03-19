На территории Армении есть закрытые и труднопроходимые дороги

Министерство ЧС Армении сообщает, что по положению на 08:30 19-го марта в республике есть закрытые и труднопроходимые автодороги. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.

Автодороги, ведущие к крепости Амберд и к озеру Кари Арагацотнской области, закрыты на неопределенное время.

Автодороги Гюмри-Бавра (только для грузовых машин), Ашоцк-Амасия и повороты Спитака Лорийской области труднопроходимы.

На автодорогах Капан-Сисиан-Горис Сюникской области и Арагаца Арагацотнской области местами гололедица.

В городах Раздан, Чаренцаван и Абовян Котайкской области – туман.

О Ларсе

Согласно информации, полученной из дорожного департамента Министерства регионального развития и инфраструктур Грузии и ЦКУ МЧС России по Северной Осетии, автодорога Степанцминда-Ларс закрыта для всех видов автотранспорта.

Водителям рекомендуется ездить исключительно на автомобилях, снабженных зимними шинами.