Цены на цветные металлы - 18-03-20

ЛОНДОН, 19 МАРТА, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 18 марта были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 0.36% и составила 1649.00 долларов США, цена на медь снизилась на 0.06% и составила 5218.00 долларов США, цена на свинец снизилась на 0.41% и составила 1710.00 долларов США, цена на никель выросла на 0.85% и составила 11910.00 долларов США, цена на олово снизилась на 6.31% и составила 14475.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 1.90% и составила 1913.00 долларов США, цена на молибден снизилась на 0.22% и составила 19908.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 30000.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.