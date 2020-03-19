Министерство НОКС Армении опубликовало расписание занятий дистанционного обучения

Министерство образования, науки, культуры и спорта Армении опубликовало расписание занятий дистанционного обучения, которые будут транслироваться по Общественному телевидению Армении с 19 марта.

Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написал министр образования и науки Армении Араик Арутюнян.

“Это занятия первого дня нашей платформы.

Расписание занятий на 19 марта:

11:00 - Армянский язык, тема – “Словареведение” (10 класс)

11:45 - Армянская литература, тема – “Хаос” Ширванзаде (10 класс)

12:30 - Математика, тема “Найти часть числа” (4 класс)

13:15 – Родной язык, тема “Крунк” (2 класс)

14:00 - Биология, тема “Роль насекомых в природе и в жизни человека” (7 класс)

14:30 - Биология, тема “Пищеварение в разных разделах пищеварительного тракта” (8 класс).

После “общественных уроков” занятия будут продолжены в прямом эфире на странице Facebook Министерства образования, науки, культуры и спорта Армении:

https://m.youtube.com/user/armeduchannel

Этом представил Араик Арутюнян на своей странице в Facebook.