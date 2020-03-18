В Армении 110 подтвержденных случаев коронавируса

В Армении зарегистрировано 8 новых случаев коронавируса. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь министра здравоохранения Армении Алина Никогосян.

«По состоянию на 18 марта, 21:30 часов, было подтверждено еще 8 случаев коронавируса (COVID-19). Врачи оценивают состояние здоровья всех пациентов как удовлетворительное. В настоящее время зарегистрировано 110 случаев. У нас 1 случай выздоровления. Результаты эпидемиологического анализа показывают, что 94 случая коррелируют с двумя первичными случаями», - написала Никогосян.

Премьер-министр Никол Пашинян ранее сообщал, что 444 человека были изолированы, также правительство призывало 799 человек находиться в самоизоляции в своих домах.