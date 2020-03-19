Газета “Айастани Анрапетутюн”: Горнорудная промышленность нуждается в правовых реформах

“Горнорудная промышленность Армении пока занимает лидирующие позиции. Наша республика богата природными ресурсами. Для развивающейся страны использование этих ресурсов конечно важно, но при обязательном соблюдении экологических норм и использовании новых технологий. Кроме того, необходимо, чтобы был обеспечен окончательный цикл производства меди, в результате чего Армения из страны-экспортера сырья превратится в страну, экспортирующую ценную продукцию, со всеми положительными экономическими последствиями.

В настоящее время в Армении все еще дают о себе знать негативные последствия эксплуатации горнорудной промышленности, оставшиеся еще с советских лет: заброшенные рудники, не подвергавшиеся рекультивации хранилища отходов и др. В настоящее время в Армении есть 21 хранилище отходов, которые занимают территорию в 700 гектаров, и содержат несколько миллионов кубометров вредных веществ. Причина многих этих проблем - существующие правовые пробелы. Именно на восполнение этих пробелов направлен новый законодательный пакет, разработанный Министерством территориального управления и инфраструктур”.

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