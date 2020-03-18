Полиция будет следить за шагами граждан, получивших указание о самоизоляции 

В комендатуре чрезвычайного положения введен в оборот проект указания, согласно которому будет установлено, как будут контролироваться действия граждан, получивших приказ о самоизоляции. Как сообщает Арменпресс, об этом на пресс-конференции 18 марта сказал руководитель Инспекции здравоохранения и труда Акоп Авагян.

«В настоящее время наши партнеры в комендатуре работают над проектом, который будет принят через несколько часов. В нем четко указывается, что мы уведомляем человека, который должен самоизолироваться, и, если он не самоизолируется, то эта информация поступит не только в министерство здравоохранения, но и в полицию. Кроме того, что этот гражданин будет привлечен к административной ответственности, полиция уже будет следить за его самоизоляцией», - сказал Авагян.

Авагян ранее сообщил, что с приграничных КПП Армении с подозрением на коронавирус изолировано около 100 человек.