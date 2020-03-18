Пашинян заверяет, что вся информация о коронавирусе публикуется прозрачно и оперативно

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заверяет, что правительство оперативно и прозрачно публикует всю информацию о коронавирусе, но он не уверен, что все страны следуют этому правилу. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью телеканалу «Шант».

«Мы публикуем всю информацию, которая у нас есть, в течение одного, максимум двух часов, честно, справедливо и открыто. Мой вопрос таков: уверены ли мы, что все страны мира публикуют свои данные с одинаковой прозрачностью и точностью? Если честно, когда я смотрю на статистику, я не уверен, что все страны следуют этому правилу. И для нас есть риски», - сказал он, заверив, что на самом деле Армения находится в лучшем состоянии во всех отношениях по сравнению с другими странами мира, по крайней мере, до сих пор.

Пашинян подчеркнул, что для правительства очень важно, чтобы общественность была уверенной в себе. Он отметил, что в Армении нет сплетен о коронавирусе как таковом, общественность уверена, что правительство сообщит всю информацию. Премьер-министр также считает, что общественное доверие является важным компонентом безопасности, но отметил, что прозрачность, честность и справедливость, безусловно, содержат риски.

В Республики Армения объявлено чрезвычайное положение с 16 марта 2020 года, с 18:30 часов, до 14 апреля 2020 года, 17:00 часов.

Число подтвержденных случаев коронавируса в Армении достигло 102. Первый случай коронавируса в Армении был зафиксирован 1 марта. Гражданин приехал в Армению из Ирана. Он уже выздоровел и выписался из больницы.