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В Арцахе обсуждены вопросы профилактики распространения нового коронавируса в армии

В Арцахе обсуждены вопросы профилактики распространения нового коронавируса в армии

Президент Республики Арцах Бако Саакян 18 марта провел совещание с участием высшего командного состава Армии обороны во главе с министром обороны Джалалом Арутюняном.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Арцаха, были обсуждены вопросы, касающиеся армейского строительства, нынешней ситуации на арцахо-азербайджанской границе.

Особое внимание было уделено мероприятиям, проводимым в армии в рамках профилактики распространения острых респираторных инфекций и нового коронавируса.

Бако Саакян дал конкретные поручения высшему командному составу Армии обороны по комплексному решению обсужденных вопросов.

В совещании приняли участие госминистр Григорий Мартиросян, другие должностные лица.


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БелТА


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