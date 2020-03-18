Изменения в мировой экономике повлияют на Армению: Пашинян

По прогнозам премьер-министра Армении Никола Пашиняна, изменения в мировой экономике, вызванные ситуацией с коронавирусом, также окажут влияние на Армению. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью телеканалу «Шант».

«Сейчас, согласно прогнозам, мировую экономику ждет обвал, и это повлияет и на Армению. Если раньше мы говорили, что мы совершаем экономическую революцию, у нас будет экономический рост на 7-8%, а теперь говорим, давайте забудем об этих цифрах и отложим их в сторону. Настало время совершить экономическую революцию. Этот коронавирус открывает для нас новые возможности», - сказал Пашинян.

В Республики Армения объявлено чрезвычайное положение с 16 марта 2020 года, с 18:30 часов, до 14 апреля 2020 года, 17:00 часов.

Число подтвержденных случаев коронавируса в Армении достигло 102. Первый случай коронавируса в Армении был зафиксирован 1 марта. Гражданин приехал в Армению из Ирана. Он уже выздоровел и выписался из больницы.