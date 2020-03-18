Пашинян назвал, кого назначит начальником полиции и директором СНБ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял решение о том, что должности директора Службы национальной безопасности и начальника полиции займут действующие исполняющие обязанности. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью телеканалу «Шант».

«Я уже решил. И.о. начальника полиции будет назначен начальником полиции, а и.о. директора СНБ будет назначен директором Службы национальной безопасности», - сказал Пашинян.

Временно исполняющим обязанности директора СНБ является Эдуард Мартиросян, а обязанности начальника полиции выполняет Арман Саркисян.