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Пашинян назвал, кого назначит начальником полиции и директором СНБ

Пашинян назвал, кого назначит начальником полиции и директором СНБ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял решение о том, что должности директора Службы национальной безопасности и начальника полиции займут действующие исполняющие обязанности. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью телеканалу «Шант».

«Я уже решил. И.о. начальника полиции будет назначен начальником полиции, а и.о. директора СНБ будет назначен директором Службы национальной безопасности», - сказал Пашинян.

Временно исполняющим обязанности директора СНБ является Эдуард Мартиросян, а обязанности начальника полиции выполняет Арман Саркисян.


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