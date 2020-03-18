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Кого не коснутся временные ограничения сообщения между Арменией и РФ?

Кого не коснутся временные ограничения сообщения между Арменией и РФ?

Решением правительства Республики Армения от 17 марта 2020 года наземное и воздушное сообщение с Российской Федерацией будет ограничено до 24 марта 2020 года включительно.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе правительства, ограничение не распространяется на возвращающихся на свою родину граждан Республики Армения и Российской Федерации и членов их семей, проживающих на законных основаниях лиц, персонала дипломатических представительств в двух странах и членов их семей, совершающих официальные визиты должностных лиц, новоназначенных военнослужащих 102-й российской военной базы в Республике Армения и членов их семей, а также военнослужащих, отбывших в РФ в отпуск, в командировку и на лечении.

Между двумя странами будет сохранен бесперебойный процесс грузоперевозок.


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