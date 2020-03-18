Пашинян представил путь распространения коронавируса на заводе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал, откуда на заводе в Шенгавите распространялась коронавирусная инфекция. Как сообщает Арменпресс, Пашинян сказал об этом в интервью телеканалу «Шант».

«Так же, как мы не называем имена зараженных людей, мы не упоминаем название завода. Этот завод связан с Италией и расположен в Шенгавите. Итальянский коллега прибыл, с помощью жаропонижающих средств скрыл инфекцию, провел два дня на заводе, затем покинул Армению, но оставил инфекцию», - сказал Пашинян.

В Республики Армения объявлено чрезвычайное положение с 16 марта 2020 года, с 18:30 часов, до 14 апреля 2020 года, 17:00 часов.

Число подтвержденных случаев коронавируса в Армении достигло 102. Первый случай коронавируса в Армении был зафиксирован 1 марта. Гражданин приехал в Армению из Ирана. Он уже выздоровел и выписался из больницы.