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В Армении уже 102 случая заражения коронавирусом

В Армении уже 102 случая заражения коронавирусом

Число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в Армении достигло 102. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил премьер-министр Армении Николь Пашинян в интервью телеканалу «Шант».

«На данный момент у нас 102 случая», - сказал Пашинян.

По словам премьер-министра, 75 процентов инфицированных заразились из двух источников - Эчмиадзина и производственного учреждения.

В Республики Армения объявлено чрезвычайное положение с 16 марта 2020 года, с 18:30 часов, до 14 апреля 2020 года, 17:00 часов. Первый случай коронавируса в Армении был зафиксирован 1 марта. Гражданин приехал в Армению из Ирана. Он уже выздоровел и выписался из больницы.


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