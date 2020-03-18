Состоялось второе заседание комендатуры Республики Армения

Под председательством коменданта Республики Армения Тиграна Авиняна состоялось второе заседание комендатуры.

Как сообщает Арменпресс, Тигран Авинян отметил:

“Уважаемые коллеги,

Сегодня проходит второе заседание комендантуры. В основном, мы обсудим текущую ситуацию и процесс выполнения поручений, которые уже были даны. Знаете, что еще два дня назад было объявлено чрезвычайное положение, и в тот же день на всей территории Республики Армения были введены ограничения в плане проведения собраний, в частности, свадеб, помолвок, даже панихид и похорон. И мы должны также оценить эффективность этих ограничений. Я думаю, что каждый губернатор в каждой области, в каждой общине должен проводить мониторинг реализуемых мероприятий.

Мы, конечно, послушаем господина Торосяна о мерах профилактики распространения коронавирусной инфекции, а также послушаем новые предложения, которые мы обсудим и примем соответствующие решения”.

Затем министр здравоохранения представил последние развития в борьбе с распространением коронавируса и свежую статистику.

В ходе заседания был подробно обсужден вопрос организации по указанию коменданта дезинфекционных работ в общественном транспорте, автостанциях и метрополитене Еревана.

Были затронуты профилактические мероприятия в помещениях крупных торговых объектов. Комендант отметил, что персонал этих объектов должен быть обеспечен медицинскими масками и дезинфицирующими средствами, территории должны регулярно дезинфицироваться, должны быть обеспечены необходимые санитарные условия, а также нужно исключить скопление людей.

Контроль над выполнением поручений коменданта в областях был передан губернаторам, а в Ереване - мэру.

Комендант также призвал участников заседания во время чрезвычайного положения максимально поощрять оказание услуг населению с помощью электронных средств управления, а также обеспечить информированность об этих средствах.