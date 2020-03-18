С 20:00 будут сняты ограничения на выезд из Эчмиадзина

Вице-премьер Армении, комендант режима чрезвычайного положения Тигран Авинян принял решение о том, что ограничения на выезд из Эчмиадзина (Вагаршапата) и измерение температуры на дороге прекращаются с 20:00 среды. Как передает Арменпресс, об этом Авинян написал на своей странице в Facebook.

По его словам, решение принято с учетом того, что случаи выявления коронавируса не вышли за пределы круга общения пациента, у которого наличие вируса было подтверждено примерно неделю назад.

Комендант еще раз призвал жителей города, а также все население, соблюдать все правила режима ЧП, проявлять высокую гражданскую ответственность, не принимать участие и не организовывать многолюдных собраний и мероприятий, в случае появления симптомов, похожих на грипп, самоизолироваться, а при необходимости сразу обращаться к врачу или звонить по горячей линии 060838300.