На счет по борьбе с коронавирусом в Армении поступило 45,7 млн драмов

Министерство финансов Республики Армения сообщает, что на открытый 17 марта 2020 года казначейский счет 900005001947 - “Финансовая помощь государству от физических лиц и организаций для предотвращения и преодоления распространения коронавирусной инфекции (COVID-19)” по состоянию на 18:00 часов, 18 марта 2020 года, поступило 45 млн 763 тыс 615,10 драм. Как сообщает Арменпресс, общее количество денежных переводов составило 280.