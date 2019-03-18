Предстоящие на 19 марта мероприятия
18:22, Март 18, 2020
Уважаемый читатель !
Благодарим Вас за посещение интернет страницы информационного агентства АРМЕНПРЕСС.
Обращаем Ваше внимание на то, что данная новость доступна только Подписчикам АРМЕНПРЕСС.
По вопросам подписки просим связаться с нами:
Эл. почта: [email protected]
Тел: +374 10 53 98 18
- 11:06 Совет старейшин Еревана созвал заседание: прямое включение
- 10:39 МТУИ призывает отправлять заявления, жалобы и предложения в электронном виде
- 10:17 В Ереване прозвучали выстрелы: погиб один человек
- 10:10 Команда школьников Армении на V Кавказской математической олимпиаде завоевала 4 медали
- 09:43 Арсен Торосян поблагодарил врачей, работающих рядом с людьми, находящимися в карантине
- 09:40 “Ювентус” предпринимает особые шаги для защиты Сари от коронавируса
- 09:33 Из-за пандемии коронавируса прекращены все теннисные турниры ATP и WTA
- 09:33 Число подтвержденных случаев коронавируса в Армении достигло 115
- 09:28 Призыв врачей больницы “Норк”: “Мы остались работать ради Вас, Вы оставайтесь дома ради нас”
- 09:12 На территории Армении есть закрытые и труднопроходимые дороги
- 08:48 Газета “Айастани Анрапетутюн”: Горнорудная промышленность нуждается в правовых реформах
- 08:35 Европейские индексы - 18-03-20
- 08:34 Американские индексы - 18-03-20
- 08:33 Цены на цветные металлы - 18-03-20
- 08:32 Цены на драгоценные металлы снизились - 18-03-20
- 08:31 Цены на нефть снизились - 18-03-20
- 00:18 Министерство НОКС Армении опубликовало расписание занятий дистанционного обучения
- 18.03-22:14 В Армении 110 подтвержденных случаев коронавируса
- 18.03-21:58 Давид Макарьян назначен заместителем министра по вопросам реинтеграции Украины
- 18.03-21:09 Серия А должна возобновиться в начале мая
- 18.03-20:45 Полиция будет следить за шагами граждан, получивших указание о самоизоляции
- 18.03-19:53 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 18-03-20
- 18.03-19:52 Азиатские индексы - 18-03-20
- 18.03-19:47 В Арцахе обсуждены вопросы профилактики распространения нового коронавируса в армии
- 18.03-19:43 Пашинян заверяет, что вся информация о коронавирусе публикуется прозрачно и оперативно
11:21, 15.03.2020
Просмотрели 2139 раз МИД РА советует ограничить зарубежные путешествия
17:52, 12.03.2020
Просмотрели 1512 раз Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 12-03-20
23:53, 13.03.2020
Просмотрели 1417 раз Количество изолированных из Эчмиадзина достигло около 100
15:09, 12.03.2020
Просмотрели 1182 раз На австрийском сайте размещена статья, раскрывающая фальсификации Азербайджана по Ходжалу
23:01, 13.03.2020
Просмотрели 1164 раз В Армении количество зараженных коронавирусом достигло 13