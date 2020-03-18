Часть находящихся в Италии граждан Армении предпочла пройти карантин в стране пребывания

Некоторые граждане Армении в Италии предпочли пройти 14-дневный обязательный карантинный режим в этой стране для предотвращения распространения коронавирусной болезни. Как сообщает Арменпресс, во время пресс-конференции, об этом заявила пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян, коснувшись вопроса о том, почему около 150 граждан обратились в посольство Италии, а вернулись в Армению специальным рейсом 15 марта 63 гражданина.

«Когда гражданам Армении в Италии сообщили, что они должны пройти 14-дневный режим обязательного карантина в Армении, большинство граждан предпочли не возвращаться в Армению. Были случаи, когда граждане предпочитали искать альтернативные способы возвращения на родину через третьи страны, но они также были подвергнуты обязательному карантинному режиму, когда прибыли в Армению, поскольку режим касается стран выезда, а не транзитных стран», - сказала Нагдалян.

В Республики Армения объявлено чрезвычайное положение с 16 марта 2020 года, с 18:30 часов, до 14 апреля 2020 года, 17:00 часов.

Число подтвержденных случаев коронавируса в Армении достигло 84. Первый случай коронавируса в Армении был зафиксирован 1 марта. Гражданин приехал в Армению из Ирана. Он уже выздоровел и выписался из больницы.