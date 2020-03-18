Всеармянский фонд «Айастан» начинает сбор средств для борьбы с эпидемией COVID-19

Всеармянский фонд «Айастан» присоединяется к борьбе с эпидемией COVID-19 и начинает сбор средств. Как сообщает Арменпресс, фонд выступил с заявлением, в котором говорится:

«С распространением новой эпидемии коронавируса COVID-19 международное сообщество объединяется и предпринимает соответствующие действия. Как известно, во время кризисов армяне всего мира всегда объединялись ради одной цели - помогать друг другу и своей Родине.

Правительство Армении и министерство здравоохранения предоставляют гражданам актуальную информацию как о текущей ситуации, так и о мерах, необходимых для предотвращения дальнейшего распространения инфекции.

Наши медицинские работники, также рискуя своей жизнью, преданно и старательно помогают пациентам и способствуют предотвращению распространения инфекции.

В связи с экспоненциальным ростом инфекций сектор здравоохранения нуждается в поддержке всех армян. По этой причине Всеармянский фонд «Айастан» будет консолидировать полученные пожертвования, и все средства, собранные в ходе этой инициативы, пойдут на обеспечение медицинских принадлежностей, а также на оказание помощи нуждающимся семьям.

Онлайн платформа для сбора денег: https://www.himnadram.org/en/global-mobilization-of-armenian-resources-against-the-covig-19-pandemic».