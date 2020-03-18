Время в Ереване: 11:07:36,   19 Март

Президент Республики Арцах провел рабочее совещание

Президент Республики Арцах провел рабочее совещание

Президент Республики Арцах Бако Саакян 18 марта провел рабочее совещание с участием руководителей учреждений, действующих в подчинении мэрии Степанакерта.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Арцаха, на совещании были обсуждены вопросы, касающиеся хода выполнения комплексных работ в рамках профилактики распространения нового коронавируса и сохранения стабильной эпидемиологической ситуации в столице.

Бако Саакян дал поручения присутствующим по должному и комплексному решению обсужденных вопросов.

В совещании приняли участие госминистр Григорий Мартиросян, мэр Степанакерта Давид Саркисян, другие должностные лица.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен


RSS x
БелТА


https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1
Tokyo 2020
youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации