Президент Республики Арцах провел рабочее совещание

Президент Республики Арцах Бако Саакян 18 марта провел рабочее совещание с участием руководителей учреждений, действующих в подчинении мэрии Степанакерта.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Арцаха, на совещании были обсуждены вопросы, касающиеся хода выполнения комплексных работ в рамках профилактики распространения нового коронавируса и сохранения стабильной эпидемиологической ситуации в столице.

Бако Саакян дал поручения присутствующим по должному и комплексному решению обсужденных вопросов.

В совещании приняли участие госминистр Григорий Мартиросян, мэр Степанакерта Давид Саркисян, другие должностные лица.