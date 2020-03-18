МИД поддерживает постоянную связь с гражданами Республики Армения в Турции

Министерство иностранных дел Республики Армения поддерживает постоянную связь с гражданами Республики Армения в Турции и предпринимает шаги, чтобы оказать им помощь. Как сообщает Арменпресс, об этом на пресс-конференции заявил начальник консульского отдела министерства иностранных дел Республики Армения Артак Аветисян.

«Мы получаем звонки от наших соотечественников в Турции по горячей линии, действующей в нашем отделе, и мы поддерживаем с ними связь. Как только мы найдем подходящее решение, постараемся помочь гражданам», - сказал Аветисян.

Пресс-секретарь МИД РА Анна Нагдалян также призвала тех граждан Армении, которые еще не обращались в консульский отдел Турции, связаться с ними.

Пресс-секретарь МИД Анна Нагдалян также призвала тех граждан Армении, которые еще не обращались в консульский отдел, связаться с консульским отделом.

«У нас нет дипломатических отношений с Турцией, поэтому мы также призываем наших граждан зарегистрироваться в консульстве, чтобы также узнали, сколько у нас там граждан», - сказал Нагдалян.

В Республики Армения объявлено чрезвычайное положение с 16 марта 2020 года, с 18:30 часов, до 14 апреля 2020 года, 17:00 часов.

Число подтвержденных случаев коронавируса в Армении достигло 84. Первый случай коронавируса в Армении был зафиксирован 1 марта. Гражданин приехал в Армению из Ирана. Он уже выздоровел и выписался из больницы.