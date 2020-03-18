Хозсубъектам предоставлены руководства о мерах по предотвращению распространения вирусов

Несмотря на то, что соблюдение санитарно-гигиенических норм объектов общественного питания, торговых точек и производственных помещений требует регулярной дезинфекции, однако, учитывая риск распространения коронавируса, Инспекционный орган продовольственной безопасности Республики Армения предоставила этим операторам пищевой цепи необходимые руководства о мерах и действиях по профилактике вирусов.

Как сообщает Арменпресс, поручено чаще дезинфицировать твердые поверхности, инструменты, оборудование, коляски, дверные ручки и кассовые аппараты, проветривать все помещения, в соответствующих местах размещать дезинфицирующие средства и мыло, полотенца из ткани заменить одноразовыми бумажными полотенцами, установить для сотрудников правила соблюдения личной гигиены, а также запретить сотрудникам приходить на работу с симптомами воздушно-капельных инфекций (чихание, кашель, слабость, жар и т.д.).

Инспекционный орган продовольственной безопасности будет контролировать исполнение этих указаний.