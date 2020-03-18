Президент Армении подчеркнул важность внедрения модели дистанционного образования

Президент Республики Армения Армен Саркисян подписал законы о внесении дополнений и изменений в закон “Об общем образовании” и о внесении дополнений в закон “О местном самоуправлении в городе Ереван”.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Армении, эти законы, в частности, направлены на внедрение дистанционного обучения в нашей стране.

Еще несколько дней назад в своем послании президент подчеркнул важность того, чтобы быть более организованным, ответственным и дисциплинированным как государство, как общество, как личность, как принимающее решения и выполняющее решения лицо.

Из-за распространения нового коронера и объявления чрезвычайного положения в нашей стране государство обязано предпринять шаги, которые до сих пор не применялись или не использовались. Это также включает в себя переход к дистанционному образованию.

Президент Саркисян приветствует принятие этих законов и особо отмечает важность внедрения модели дистанционного обучения.

Дистанционное обучение, основанное на широком использовании информационных и коммуникационных технологий, может в настоящее время решить проблему длительного перерыва в образовательном процессе, а также способствовать доступу к образованию. Обучение с использованием современных технологий и цифровых решений является важным шагом к тому, чтобы сделать систему образования более эффективной и гибкой, и еще раз демонстрирует, что оцифровка нашей жизни не имеет альтернативы.

Это также новая возможность уделять более серьезное внимание развитию новых технологий в школе, университете, на рабочем месте и в жизни в целом.