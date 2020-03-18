МНОКС совместно с областными администрациями осуществит дезинфекцию всех школ Армении

Для предотвращения распространения коронавируса нового типа в Армении во всех закрытых учебных заведениях будет проведена дезинфекция.

Как передает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции сказал министр НОКС Араик Арутюнян.

“Мы собираемся активно работать с областными администрациями и в ближайшие дни начать полностью дезинфицировать все школы. Если в школах и есть инфекция, она будет устранена. Это будет большой процесс дезинфекции в учебных заведениях, и это дополнительная возможность успокоить всех, что школы после чрезвычайной ситуации будут полноценно готовы к учебному процессу”, - отметил Арутюнян.

Правительство Армении объявило чрезвычайное положение. Чрезвычайное положение действует на всей территории Республики Армения с 18:00 16 марта 2020 г. по 17:00 14 апреля 2020 г. Число подтвержденных случаев коронавируса в Армении достигло 84. Первый случай коронавируса в Армении был зафиксирован 1 марта. Гражданин приехал в Армению из Ирана. Он уже выздоровел и выписан из больницы.