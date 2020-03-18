МИД Армении призывает находящихся в Египте граждан вернуться рейсом Шарм-эль- Шейх-Ереван

МИД Армении выступило с призывом в адрес граждан Республики Армения, находящихся в Египте. Как сообщает Арменпресс, в заявлении МИД говорится:

“Правительство Египта приняло решение закрыть воздушное пространство страны начиная с 19 до 31 марта. Авиакомпания "Air Cairo" выполнит рейс 19 марта в 02:50ч. Шарм-эль-Шейх-Ереван. Сообщений о будущих рейсах в этом направлении нет. Мы призываем граждан Армении, которые в настоящее время находятся в Египте, по возможности вернуться в Армению этим рейсом. Мы призываем их связаться с посольством Армении в Египте.

Контактные данные посольства:

Электронная почта: [email protected]

Горячая линия: +201207050580

Viber: +201207050580:

WhatsApp (только для текстовых сообщений): +201207050580”.