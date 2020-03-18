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ЕГМУ перечислит на счет, открытый для для борьбы по предотвращению коронавируса, 2 млн драмов

ЕГМУ перечислит на счет, открытый для для борьбы по предотвращению коронавируса, 2 млн драмов

На расчетный счет, открытый для оказания финансового содействия для предотвращения и преодоления коронавирусной инфекции, Ереванский государственный медицинский университет им. Мхитара Гераци перечислит 2.000.000 драмов.

Учитывая риски распространения нового коронавируса COVID 19 в Армении, ЕГМУ выражает свое содействие правительству Республики Армения и компетентным органам здравоохранения в деле предотвращения распространения инфекции.

Университетская клиника также приведена в состояние повышенной готовности и продолжает служить народу.


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