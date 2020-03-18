В железнодорожном транспорте Армении проводятся дезинфицирующие мероприятия

Министерство территориального управления и инфраструктур Армении сообщает, что в электропоездах и станциях, обслуживающих внутриреспубликанские направления Ереван-Гюмри-Ереван, Ереван-Аракс-Ереван, Ереван-Ерасх-Ереван, проводятся дезинфицирующие мероприятия. «Арменпресс» представляет предпринимаемые меры.

- Персонал, работающий с пассажирами: кассиры-продавцы билетов, сопровождающие, дежурные на вокзалах, машинисты поездов обеспечены медицинскими масками, перчатками, антибактериальными веществами.

- Помещения станций систематически проветриваются и дезинфицируются специальными средствами. Осуществляется скоординированная чистка всех поверхностей.

- На всех станциях аудиозапись регулярно информирует пассажиров о правилах индивидуального гигиены и мерах по профилактике вируса.

- На станциях также созданы специальные комнаты, которые в случае необходимости будут предоставлены пассажирам или сотрудникам с признаками плохого самочувствия.

- Железнодорожники каждый день проходят специальный инструктаж, им предоставлены памятки о профилактике коронавируса.

- Каждый рабочий день начинается с целевого инструктажа на местах.

- Каждое утро сотрудник отдела кадров совершает звонки на производственные участки, уточняет состояние здоровья работников и, при подозрении, сотрудник направляется в поликлинику.

С 14 марта компания “Южно-Кавказская железная дорога” приостановила международные пассажирские перевозки, до 24 марта отменены пути следования Ереван-Тбилиси-Ереван.

В настоящее время компания возвращает всем пассажирам стоимость билетов.