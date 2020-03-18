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ССС Армении прекращает прием заявлений из рук граждан

ССС Армении прекращает прием заявлений из рук граждан

В связи с эпидемиологической ситуацией в Республике Армения в Специальной следственной службе Армении временно прекращается прием заявлений, сообщений или других письменных заявлений из рук граждан, общественных или иных организаций до урегулирования ситуации.

Об этом «Арменпресс» сообщили в пресс-службе ССС.

“Пожалуйста, отправляйте вышеуказанные документы в службу по электронной почте на адрес: [email protected].

При необходимости вы можете позвонить на номер телефона (+34711) 900 029” - говорится в сообщении.


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