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В Арцахе случаев заражения коронавирусом не зафиксировано

В Арцахе случаев заражения коронавирусом не зафиксировано

В Республике Арцах случаев заражения коронавирусом не зарегистрировано. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Министерство здравоохранения Республики Арцах.

“Во избежание ложных слухов призываем следить за официальной информацией, сохраняя меры по предотвращению распространения инфекции, предлагаемые Министерством здравоохранения. Ранее мы сообщали, что в Арцахе, в общей сложности, взяты образцы для тестов у 13 граждан, которые были отправлены на лабораторную экспертизу. В 13 случаях результаты были отрицательными (о 12 мы сообщили еще вчера, 1 результат получили сегодня)", - говорится в сообщении.


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