Во всех административных районах Еревана дезинфицируются подъезды и лифты домов
Кондоминиумы всех административных районов Еревана осуществляют дезинфекцию подъездов и лифтов.
Как передает «Арменпресс», об этом сообщает официальная страница мэрии Еревана в Facebook.
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