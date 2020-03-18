Начальник Генштаба ВС Армении направил обращение родителям и родным военнослужащих срочной службы

Начальник Главного штаба Вооруженных сил Армении, генерал-лейтенант Артак Давтян направил обращение родителям, родным и близким военнослужащих обязательной срочной службы. «Арменпресс» представляет обращение начальника Генштаба ВС Армении․

“Дорогие соотечественники, короновирусная инфекция нового типа с каждым днем расширяет свои границы, включая и Республику Армения. Столкнувшись с серьезнейшим вызовом коронавирусной инфекции, власти Республики Армения утвердили в стране чрезвычайное положение для борьбы и предотвращения широкомасштабного распространения инфекции и ее негативных последствий на экономику страны.

Для руководства ВС Армении военнослужащий - высшая ценность, и делается все возможное для того, чтобы оградить его от всяческих проблем со здоровьем.

В сложившейся ситуации с целью предотвращения проникновения инфекции в Вооруженные силы Армении обращаюсь к вам.

Не вмешиваться в широкомасштабную и разнообразную работу и превентивные мероприятия, направленные против эпидемии, осуществляемые командованием Вооруженных сил совместно с Министерством здравоохранения и другими государственными структурами. Осознанно и с пониманием подходить к решению не предоставлять отпуск военнослужащим-срочникам. Этот шаг направлен на исключение контактов с потенциально зараженными гражданами. Избегать отправки военнослужащим продуктов питания, предметов гигиены и других средств Во время телефонных разговоров не сообщать информацию о заражении родственников, родных, знакомых, чтобы не создавать тревожного настроения у военнослужащих.

Проявляя максимальную осторожность и сдержанность, вы позволите своим детям неуклонно выполнять свои обязанности.

Уверен и полон надежд, что благодаря нашей совместной работе и взаимопониманию мы преодолеем и этот вызов.

Желаю всем нам здоровья”.